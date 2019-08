Nelle vicinanze di questo evento, Piemonte in Festa raccomanda alcuni locali/attività/aziende:

Descrizione evento: VENERDI’ 16 AGOSTO – SAN ROCCO Ore 17.30: Santa Messa presso la Cappella di San Rocco. Ore 18.30: MERENDA SINOIRA LIBERA A TUTTI "dolce o salato, ognuno porta ciò che vuole" VENERDI’ 23 AGOSTO - Piazza Umberto I° Dalle ore 19.30: "SERRALUNGA BEER FEST" - 5° EDIZIONE SERATA DEDICATA ALLE BIRRE ARTIGIANALI - PIZZA E TANTO ALTRO... Dalle ore 21.30: Spettacolo di animazione e con la musica live-show della band “I DIVINA” - ingresso libero SABATO 24 AGOSTO - Piazza Umberto I° Ore 20.00 apertura stand gastronomici con il la “grande cena degli agnolotti” - gradita prenotazione Ore 21.00 si balla con la grande ORCHESTRA MATTEO BENSI DOMENICA 25 AGOSTO - Piazza Umberto I° Ore 10.00 Santa Messa presso la parrocchia di San Sebastiano. Ore 11.00: Aperitivo per tutti nei giardini comunali. Ore 21.00: LANGA'S GOT TALENT - edizione 2019 Talent show delle Langhe con Artisti, ballerini, cantanti e musicisti. Conduce: ILARIA SALZOTTO Per informazioni ed iscrizioni: Tel. 3396893244 LUNEDI’ 26 AGOSTO - Piazza Umberto I° Ore 19.30: CENA DELL' AMICIZIA Menu fisso con 3 antipasti, 2 primi, secondo, dolce e caffe: € 25 bevande incluse - prenotazione obbligatoria al 3396893244