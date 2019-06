Piemonte in festa

Descrizione evento: In occasione della sagra del Mirtillo, il castello di Moncrivello si trasforma in un luogo magico, in cui gli abitanti di un tempo rivivono tra le sale e i magnifici giardini dell'antico maniero, accompagnando i visitatori alla scoperta delle loro storie e delle avventure che li hanno visti protagonisti.



Una visita emozionale che darà la possibilità a grandi e piccini di immergersi nell'atmosfera del castello da veri protagonisti, viaggiando nel tempo accompagnati da due personaggi d'eccezione.



Sono programmati quattro turni di partecipazione: ore 11.00 - 15.00 - 16.30 - 18.00.

La durata del percorso è di circa 40/50 minuti.

La tariffa di ingresso è valida per i maggiorenni ed i minori a partire da 5 anni. Sconti e riduzioni per pagamenti anticipati e prenotazioni di gruppo.



Per informazioni e prenotazioni: www.bieffepi.com/prossimi-eventi.html

e-mail: info@bieffepi.com