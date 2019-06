Piemonte in festa

Descrizione evento: La nona edizione dell'attesissima Sagra della Sautissa avrà luogo a Castelnuovo Don Bosco (Asti) dal 5 al 7 luglio 2019. La Pro Loco, con il patrocinio del Comune, Vi aspetta Venerdì 5, Sabato 6 e Domenica 7 Luglio in Piazza Italia. Il programma delle tre serate prevede l'apertura dello stand gastronomico tutte le sere dalle ore 19:30, saranno presenti esclusivi piatti a base di Sautissa, tante novità e tutti i vini doc di Castelnuovo Don Bosco. Venerdì 5 Luglio alle ore 21:30 iniziano i concerti con i Senza Filtro, talentuosa cover band di J-Ax e degli Articolo 31 Sabato 6 luglio alle ore 21:00, si balla sulle note degli Avanzi di Balera prima, e di Dj Matrix a seguire. Per concludere in bellezza, Domenica 7 luglio avrà luogo l’attesissima "Corsa dei Butaj", sfida tra le borgate del paese che si cimenteranno nel far rotolare barrique (tipo di botte da vino) per il centro di Castelnuovo Don Bosco. Il percorso della corsa sarà: Durante la mattinata si terranno le corse di qualifica e nel pomeriggio, a partire dalle 14,30 la sfida vera e propria. Il drappo e la coppa Butaj sono al momento nella borgata “Rivauta” vincitori delle ultime due edizioni. Alle ore 18.00 seguirà la sfilata delle borgate, che prepareranno per l’occasione i loro fantastici carri allegorici. La festa si concluderà con una serata esplosiva con gli Explosion, Il primo Energy Disco Show Italiano, che propone uno spettacolo senza pause in cui le migliori Hit dance che ci hanno fatto scatenare dagli anni 70 fino ad oggi sono impreziosite da acrobatiche coreografie, repentini cambi d'abito, una scintillante scenografia e soprattutto tanto coinvolgimento.