Piemonte in festa

Descrizione evento: Dal 14 al 16 giugno p.v. nelle suggestive cornici del Diavolo Rosso e del cortile di Palazzo Ottolenghi si svolgerà "BABEL", un nuovo festival che raccoglie l'eredità del precedente "A sud di nessun nord". Saranno tre giorni di musica, libri, incontri, cultura e condivisione di idee e opinioni, tra letture, degustazioni e concerti: numerosi saranno gli ospiti con i quali si parlerà di agricoltura di montagna, terre di confine, Tav, realtà ecosostenibili, pace e diritti umani, immigrazione e molto altro ancora. L’evento nasce dalla collaborazione fra le principali associazioni cittadine operanti in ambito culturale cooperativo e sociale: Find the Cure, Astigiani, Asti Pride (ufficio nuovi diritti CGIL Asti, Love is love Ass. LGBTQ, Arci Asti Langhe Monferrato), Spazio Kor, Il Girotondo Onlus, Libera, Libellula Music, Circolo Filarmonico Astigiano - Piam Onlus Asti - Love is love Asti. Fondamentale è il sostegno della Compagnia di San Paolo Durante tutta la durata del festival Babel sarà animato da masterclass sulle rotte e la storia della viticoltura, temporary bookshop, improvvisazioni musicali e circensi, aperitivi e incontri anarchici. https://www.facebook.com/babelfestivalasti/ Programma di venerdì 14 Giugno 2019 https://www.facebook.com/events/2352230728380421/ ore 18.00 – PAOLO CIGNINI - Viaggio tra le realtà ecosostenibili - ITALIA CHE CAMBIA ore 19.30 – JOHN MPALIZA - Peace Walking Man: attivista per la pace e i diritti umani ore 20.00 - CENA MULTIETNICA: Stand enogastronomici dal mondo (Nordamerica - Sudamerica - Asia - Africa - Europa – Oceania) ore 21.30 - The OBA RELEASE, laboratorio sui riti woodoo ore 22.00 – concerto OMAR PEDRINI in Timoria - Viaggio Senza Vento Programma di sabato 15 giugno 2019 https://www.facebook.com/events/1524447651023722/ ore 11.00 - Paysage à manger- l'agricoltura di montagna ore 13:00 - PRANZO MULTIETNICO: Stand enogastronomici dal mondo (Nordamerica - Sudamerica - Asia - Africa - Europa – Oceania) ore 15.00 - L'ARTE E LA GUERRA - Karkemish: memorie e progetti da una terra di confine ore 16.30 - "E all'improvviso la pioggia" di Francesco Milazzo con YVONNE THANGERONI ore 18.00 - TAV: Lo stato delle cose. Con Luca Abbà ed esponenti del movimento NO TAV ore 18.30 - i PECCATI di BACCO L’ITINERANTE – Degustazione di vini georgiani, libanesi, greci ed italiani volta a ripercorrere le tappe della diffusione del nettare degli dei dalle origini ad oggi (su prenotazione) ore 19.30 - LAIV! chi organizza concerti in Piemonte? ore 20.00 - CENA MULTIETNICA: Stand enogastronomici dal mondo (Nordamerica - Sudamerica - Asia - Africa - Europa – Oceania) ore 22.30 – concerto: ANTONIO SORGENTONE Programma di domenica 16 Giugno 2019 https://www.facebook.com/events/2320094538268593/ ore 11.00 - Sergio Miravalle presenta: "Astigiani" ore 13:00 PRANZO MULTIETNICO: Stand enogastronomici dal mondo (Nordamerica - Sudamerica - Asia - Africa - Europa – Oceania) ore 15.00 – PAOLO VENTURINI – Maratona in Siberia: 40Km a -52° ore 16.00 – CARLO GABARDINI presenta: “Churchill il vizio della democrazia” ore 16.30 - "Bruno Caccia:una storia ancora da raccontare" con DAVIDE PECORELLI ore 17.30 – ELVIRA MUJICIC presenta "Consigli per essere un bravo immigrato" ore 18.00 - SPAZIO KOR - Teatro Sotterraneo ore 18.30 - “Ah ma non e’ Lercio?” con AUGUSTO RASORI ore 18.30 - i PECCATI di BACCO L’ITINERANTE – Degustazione di vini georgiani, libanesi, greci ed italiani volta a ripercorrere le tappe della diffusione del nettare degli dei dalle origini ad oggi (su prenotazione) ore 20.00 - CENA MULTIETNICA: Stand enogastronomici dal mondo (Nordamerica - Sudamerica - Asia - Africa - Europa – Oceania) ore 21.30 – spettacolo: GUIDO CATALANO in “Tu che non sei romantica”