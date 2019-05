Piemonte in festa

Descrizione evento: Sabato 4 e domenica 5 maggio, decine di luoghi della cultura in tutta Italia si animeranno con "Kid Pass Days" la manifestazione dedicata alle famiglie organizzata dall'associazione Kid Pass. Anche il Museo Meina, il cultural park del Lago Maggiore, aderisce alla rassegna. Dalle ore 15 alle 18 le famiglie con i bambini potranno entrare in questo mondo dedicato alla natura nel grazioso complesso del parco-chalet di Villa Faraggiana. Diversi sono i percorsi dedicati a questa tipologia di pubblico. Per i bambini più piccoli (dai 4-5 anni) è allestita una "Magic Area" nella quale partecipare ad attività ludico-creative, con disegni che poi diventano digitali, animandosi in una grande proiezione. In questo spazio sono proposti, per i più grandi, anche dei cartoni animati educativi, seguiti da un quiz interattivo. Dai 7 anni in su è consigliato invece l'ingresso anche all'originale "Vox Horti". Si tratta di un viaggio multimediale di 45 minuti circa, ospitato nello chalet-museo e dedicato alla natura in tutte le sue accezioni, tra proiezioni, effetti 4D, ologrammi, enigmi, cui guida virtuale è proprio una bambina. E ancora si potrà esplorare il parco che circonda il sito con una sorta di racconto interattivo (accessibile dal proprio smartphone previo installazione di una delle app per leggere i QR-Code), o passare nelle affascinanti serre, un tempo parte di villa Faraggiana, che dopo un fruttuoso recupero della Fondazione UniversiCà sono oggi sede di esposizioni botaniche e artistiche.