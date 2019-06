Piemonte in festa

Descrizione evento: ElfFest è il Festival magico del Popolo Fatato che si svolge a Lanzo torinese nel periodo del Solstizio d'Estate.

Artigiani professionisti espongono i loro prodotti manufatti a tema magico.

Potrete trovare incensi, erbe, saponi naturali, bigiotteria, oggetti in rame, cuoio, terracotta e legno, abbigliamento fantasy, vendita Idromele ed Ippocrasso.

La nostra bravissima ed incantevole Greta Krysa trucca tutti i bimbi della festa in modo elfico.

Passeggiate didattiche a cura della strega Marguerite de Valois e dell'elfa Nathalie. La misteriosa strega e la dolcissima elfetta accompagnano bimbi e genitori in un magico viaggio nel bosco alla scoperta dei suoi segreti, tra elfi, folletti, fate e altre tantissime creature. Insegnano ai piccoli visitatori le proprietà magiche delle erbe e degli alberi, racconta fiabe e leggende antiche sugli usi e costumi dei folletti.

Raccontastorie con arpa celtica a cura di Fata Foglia.

Didattica con i trampoli a cura de: I Trampolli.

Accampamento Celtico, matrimoni e battesimi celtici a cura di Cerchio del Lupo.

Giochi ed attrazioni per bambini, arcieria per piccini ed aduliti, giochi di abilità,

Spettacoli col fuoco, giocoleria, fachirismo a cura di Vassago.

Danze tribal a cura di Choar Dans.

Conferenze a tema magico e presentazione libri.

Concerti live con le migliori bands a tema (Boira Fusca, Shadygrove, Brigada Pirata)

Accensione Fuoco Propiziatorio del Solstizio d'Estate.