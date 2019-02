Piemonte in festa

Descrizione evento: Dalle pagine del romanzo La misteriosa fiamma della Regina Loana, mirabilmente interpretate dalla musica dell’amico d’infanzia Gianni Coscia e dal racconto per parole, immagini e video del suo compagno di idee e di sogni editoriali Danco Singer, si dipana la trama di una vita straordinaria, quella di Umberto Eco, che segna i momenti salienti della storia del pensiero, della comunicazione, della cultura, dell’editoria e della società della nostra era. Umberto Eco raccontato I luoghi cari che portano il segno tangibile del suo passaggio, che trasforma quasi la loro morfologia: Alessandria, il Monferrato, Milano, Parigi, Montecerignone, Camogli, New York. Gli incontri, le relazioni, le amicizie, tra intimità, affetto e confronto intellettuale. La sua passione per il bello, il grottesco, l’insolito, il diverso, per i giochi linguistici e le caricature. La sua curiosità intellettuale, che lo spingeva ad esplorare i limiti di ogni forma d’espressione del pensiero, dalla musica al disegno, dal libro antico al digitale, tra la memoria di ciò che siamo e la visione di ciò che saremo, passando per i suoi ultimi grandiosi progetti, dalla Storia della Civiltà Europea al Festival della Comunicazione. Un’intelligenza viva, caustica e mai paga, spirito poliedrico ed eclettico, accademico e uomo enciclopedico. Una vita memorabile capace di farci vedere più lontano, non per l’acutezza della nostra vista ma perché ancora oggi, chi più chi meno, siamo tutti sollevati e portati in alto dalla sua statura, nani sulle spalle di un gigante.