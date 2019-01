Piemonte in festa

Descrizione evento: Scoprire la Natura in 4D anche d'inverno? E' possibile al Museo Meina, nel suggestivo complesso del parco e nelle strutture dello chalet di Villa Faraggiana sul Lago Maggiore, a meno di un'ora dalle principali località di Piemonte e Lombardia. Tutti i sabati e le domeniche (ore 15-18) numerose proposte di visita per famiglie. Una di queste è il parco "interattivo" che circonda il Museo che in questo periodo offre il suo volto invernale. L'esperienza di visita non sarà "statica" e sarà particolarmente apprezzata dai bambini. Connettendosi infatti con il proprio smartphone alla rete wi-fi e inquadrando i Qr-code presenti sui cartelli diffusi tra le piante (consigliata, prima dell’arrivo in loco, l’installazione di una delle app gratuite per leggere i Qr-code) si potrà visualizzare e ascoltare sul proprio dispositivo la fiaba a tappe “Il volo del pettirosso”. Passo dopo passo si conosceranno alcune tra le specie botaniche presenti nell'area esterna accompagnati da un piacevole racconto della tradizione: per imparare ed esplorare... divertendosi (attività consigliata prima del buio) I visitatori potranno accedere poi al percorso multimediale "Vox Horti - natura in 4D". Si tratta di un originale viaggio digitale nelle sale del museo, della durata di 45 minuti con ingresso a gruppi, nel quale si indagherà su come la natura sia stata interpretata nel corso dei secoli dalla letteratura, dall’arte, dalla scienza. Il racconto sarà accompagnato dalle vicende di una bambina (virtuale) che dovrà affrontare una serie di prove ed enigmi alla ricerca del nome perduto. Un'esperienza davvero particolare perché i visitatori saranno attorniati da grandi proiezioni, suoni, luci, effetti esperienziali (vento, profumi), ologrammi e scenografie. Per l’ingresso a questo percorso è consigliata la prenotazione sul sito www.museomeina.it. Per i bambini la visione di Vox Horti è consigliata da 6-7 anni in su. Visita anche alle graziose Serre di Villa Faraggiana, costruite a fine Ottocento e restaurate recentemente. Per i bambini più piccoli (dai 4 anni in su) ecco la "magic area" dove dar sfogo alla fantasia e colorare. Una volta terminata l’attività creativa, i bimbi vedranno il proprio disegno animarsi in un grande paesaggio virtuale: un grande incanto! La visita completa al museo dura circa 2 ore, biglietto unico 8 euro a persona (omaggio fino a 5 anni; riduzioni per famiglie). Parcheggio interno fino a esaurimento posti. Altre informazioni e prenotazioni percorso “Vox Horti” su www.museomeina.it o chiamando la Fondazione UniversiCà al numero 0321 231655.