Piemonte in festa

Descrizione evento: Dall’8 dicembre 2018 al 20 gennaio 2019 ogni sabato e domenica e tutti i giorni della settimana di Natale dalle ore 15 alle 18, al Museo Meina sul Lago Maggiore è visitabile la rassegna “Cometa… com’è”.

NATALE CHE STORIE! CHRISTMAS VISION

La prima delle proposte visitabili durante le aperture è Christmas Vision” che propone una serie di video-racconti che illustrano la storia delle principali tradizioni natalizie.

NEL PARCO INTERATTIVO CON “IL VOLO DEL PETTIROSSO”

Si potrà effettuare un’originale visita al parco del museo con il proprio smartphone, inquadrando i Qr-code presenti sui cartelli illustrativi e accedendo così ad approfondimenti multimediali. In particolare con i bambini si potrà anche ascoltare direttamente dal proprio cellulare la fiaba interattiva “Il volo del pettirosso”.

CON I BIMBI TRA DISEGNI E ANIMAZIONI NELLA MAGICA SOFFITTA

Per i bambini dai 4 ai 10 anni, è proposta la magica soffitta nella quale lasciare un ricordo creativo nel paese virtuale di Santa Claus. Una volta entrati nello spazio i bimbi riceveranno dagli aiutanti di Babbo Natale un simpatico disegno da colorare che vedranno quindi magicamente prendere vita sotto i loro occhi.

ALLA SCOPERTA DELLA NATURA CON IL PERCORSO 4D DEL MUSEO

Durante la visita sarà possibile visitare anche la proposta stabile del Museo: il percorso narrativo-multimediale sulla natura in 4D. E’ un viaggio virtuale di 45 minuti tra ologrammi, proiezioni, giochi di luce e suoni, labirinti, per scoprire la natura in tutte le sue accezioni attraverso visioni artistiche, scientifiche, letterarie, storiche con l’aiuto di buffi personaggi.

Ingresso € 8 a partecipante; Ingresso ridotto € 7 a partecipante (in caso di gruppi familiari con minimo 4 paganti); ingresso omaggio per bambini fino a 5 anni.

Informazioni al numero 0321 231 655. Il Museo Meina è in provincia di Novara, facilmente raggiungibile grazie alle uscite autostradali vicine.