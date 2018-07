Piemonte in festa

Descrizione evento: La Fratelli Toso Summer Edition La mostra itinerante La Fratelli Toso: i vetri storici dal 1930 al 1980 arriva a Orta San Giulio Dopo il grande successo della prima tappa a Pavia, la mostra itinerante La Fratelli Toso sarà per tutta l’estate, fino al 15 settembre, nei suggestivi spazi dell’Associazione Culturale Pila Gallery, all’interno del Palazzo delle Arti, nel cuore di Orta San Giulio. La mostra, organizzata da Il Mondo del Vetro insieme a Caterina Toso, attuale proprietaria della collezione privata e dell’archivio storico della Fratelli Toso, ripercorre la storia e la produzione di una delle vetrerie più prestigiose e antiche di Murano. Le opere in esposizione sono tutti pezzi unici e rari, realizzati tra il 1930, data significativa per la ricerca artistica della Fratelli Toso, fino al 1980, anno in cui ha cessato la propria attività. "Guardando i pezzi che saranno esposti si rimane incantati per l'eleganza delle forme, la forza dei colori e l'innovazione delle tecniche utilizzate." racconta Ivano Balestrieri, titolare de Il Mondo del Vetro "L'abilità dei maestri-designer che hanno lavorato per la vetreria, come Ermanno Toso, Pollio Perelda e Rosanna Toso, hanno permesso alla vetreria di partecipare agli eventi internazionali più importanti, tra cui le Biennali di Venezia, e di lasciare un segno indelebile nell'arte vetraria del XX secolo". Le opere esposte saranno anche accompagnate dai relativi disegni e bozzetti provenienti dall'Archivio storico della vetreria. In mostra anche uno specifico approfondimento sulle murrine create dalla Fratelli Toso. Infatti la vetreria ha avuto un ruolo fondamentale nella produzione di murrine nel corso di tutta la sua attività, tanto da guadagnarsi il soprannome di "murrinari". Grazie a questa sezione, anche i meno esperti potranno conoscere le varie tipologie di murrine create dalla vetreria e vedere tutti i loro possibili utilizzi nell'opera finita. Pila Gallery, associazione culturale nata nel 2013 da un’idea di Maria Rosa Varese, nel 2017 sposta la propria sede presso il Palazzo Ubertini, nel cuore di Orta San Giulio. In questo suggestivo palazzo del ‘700, Pila Gallery fa dialogare e convivere insieme opere di antiquariato, modernariato e design. Oltre all’esposizione permanente, Pila Gallery presenta periodicamente mostre temporanee, dedicate sia ad artisti di fama internazionale e sia ad artisti emergenti, per promuovere la cultura e l’arte nel suo insieme. La Fratelli Toso Summer Edition Pila Gallery Via Caire Albertoletti, 31 28016 Orta San Giulio Dal 30 Giugno 2018 al 15 settembre 2018 Apertura: Tutti i giorni dalle 10 alle 19 Organizzatore: Il Mondo Del Vetro Tel: +39 329 663 4383 Email: info@ilmondodelvetro.it Sito Web: www.ilmondodelvetro.com Curatori: Caterina Toso Ivano Balestrieri Ufficio stampa: Ilenia Balestrieri ilenia.ilmondodelvetro@gmail.com +39 393 5119290