Piemonte in festa

Descrizione evento: PalaFiere di Casale Monferrato (AL) Via Martiri di Nassirya, 8 dal 15 al 24 marzo 2019 INGRESSO GRATUITO Ritorna la tradizionale Mostra Regionale di San Giuseppe al PalaFiere di Casale Monferrato (AL) dal 15 al 24 marzo 2019. La fiera campionaria vede protagonista, in particolare, la gastronomia. In concomitanza con la Mostra In concomitanza con la Mostra e per tutta la durata dell'evento, nel piazzale antistante il PalaFiere sarà presente un grande luna park. L'edizione numero 73 della storica Mostra Regionale, da più di 70 anni appuntamento imperdibile per i casalesi e per i visitatori provenienti da tutto il nord ovest Italia, si terrà dal 15 al 24 marzo 2019 al PalaFiere, nel Quartiere Fieristico della Cittadella di Casale Monferrato, e vedrà riconfermati i due ingredienti che hanno contribuito al notevole afflusso di pubblico nelle ultime sette edizioni, ovvero l'ingresso gratuito per tutti i visitatori ed il percorso obbligato a giorni alterni. Quest'ultimo accorgimento consentirà a tutti i visitatori di prestare la necessaria attenzione a tutte le proposte innovative che verranno presentate dagli espositori nei vari settori merceologici. L'evento, arrivato al settantatreesimo anniversario, sarà organizzato da D&N Eventi Srl di Casale Monferrato. All'interno della Mostra sarà possibile trovare spazi dedicati a commercio, industria, artigianato ed agricoltura, con una particolare attenzione per il settore dell'enogastronomia. Tornerà anche uno dei grandi successi delle passate edizioni, ovvero la "Piazzetta del Gusto", circondata da stand di prodotti tipici piemontesi e di altre regioni italiane (formaggi, salumi, vini ed altro), che è possibile degustare in loco o portare a casa. Tornerà anche l'appuntamento con la rassegna Arteinfiera, curata dall'artista e critico Piergiorgio Panelli. La Piazzetta del Gusto Come in ogni evento fieristico che si rispetti, l'enogastronomia gioca un ruolo importante anche nella settantatreesima edizione della Mostra Regionale di San Giuseppe. Cuore pulsante e vetrina dei sapori della Mostra sarà anche quest'anno la "Piazzetta del Gusto", spazio appositamente dedicato all'enogastronomia lungo il percorso fieristico, sul quale si affacceranno stand provenienti da tutta Italia. In particolare, quest'anno l'offerta fieristica dell'enogastronomia vedrà espositori provenienti da Piemonte (e, tra loro, naturalmente, quelli di Casale e del Monferrato), Liguria, Lombardia, Veneto, Puglia, Sicilia, Sardegna. Ed è certo che, come si ripete puntualmente ogni anno, la Piazzetta del Gusto sarà all'attenzione dei visitatori. La Piazzetta del Gusto rappresenta il "cuore" gastronomico della Mostra di San Giuseppe, dove i visitatori possono gustare i sapori genuini delle specialità regionali provenienti da tutta Italia: salumi, formaggi, dolci tipici vengono proposti anche in comode confezioni regalo ed offerti ai visitatori sia come assaggi che sotto forma di street food, da consumare subito o da portare a casa. Questi gli orari della Mostra: Feriali: dalle ore 18:00 alle ore 23:00 Sabato: dalle ore 15:00 alle ore 23:00 Domenica 17: dalle ore 11:00 alle ore 23:00 Domenica 24: dalle ore 11:00 alle ore 22:00 PalaFiere di Casale Monferrato (AL) Via Martiri di Nassirya, 8 Maggiori info su www.mostrasangiuseppe.it e www.deneventi.it Email: info@deneventi.it info@mostrasangiuseppe.it Telefono: 370.3367466 Fax: 0142.448217 D&N Eventi Srl Corso valentino, 72 15033 Casale Monferrato (AL)