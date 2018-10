Piemonte in festa

Descrizione evento: Uno speciale pomeriggio per festeggiare con i bambini Halloween nel parco e nelle strutture del Museo Meina sul Lago Maggiore tra percorsi nella natura, attività animate, laboratori e visite interattive. Questo il programma delle attività che si terranno domenica 28 ottobre 2018 dalle 14.30 alle 18 (anche con maltempo) nel grazioso complesso del parco-chalet di Villa Faraggiana, comodamente raggiungibile dalle principali città di Piemonte e Lombardia. La visita inizierà con "voci dalle serre": le antiche serre di Villa Faraggiana prenderanno vita tra piante, suggestioni, suoni e... strambe sorprese. Si potranno udire voci, racconti e storie di paura con orchi, streghe e fantasmi. Per dare libero sfogo alla creatività nel magico antro di Bubo Clock, è proposto il laboratorio “crea i mostri del Lago” dove i più piccini potranno colorare streghe, fantasmi e altri esseri che poi "paurosamente" si animeranno in un lago virtuale fatato, mettendosi a nuotare. Si potranno inoltre guardare i cartoon con le simpatiche avventure di Bubo Clock e partecipare a un quiz interattivo per ricevere una sorpresa finale prima del rientro a casa. Nel pomeriggio è previsto anche l'arrivo di Magonis che intratterrà tutti con il grande libro dei misteri e i suoi racconti su gnomi, streghe, animali fantastici e fantasmi. Avrete abbastanza coraggio per ascoltarlo? Il Museo propone anche una caccia al tesoro interattiva nel parco fatato. Seguendo gli indizi multimediali i bambini (accompagnati dai genitori) potranno esplorare con lo smartphone di mamma e papà il parco del museo affacciato sul Lago Maggiore e scoprire fiori, piante, essenze. Infine sarà possibile accedere allo "chalet incantato" che propone il percorso multimediale sulla natura nelle sale del museo tra ologrammi, grandi proiezioni, effetti 4D. Riuscirà una bambina a ritrovare il nome perduto in un giardino incantato tra strani esseri, fiori e mostri parlanti, buffi personaggi, risolvendo l’enigma del Bardo?

L'evento si ripeterà anche domenica 4 novembre 2018.

Il biglietto di ingresso costa 8 euro a persona; (ridotto a 7 € per famiglie con minimo 4 paganti); i bambini fino a 5 anni entrano gratuitamente. Il Museo Meina è vicino alle uscite autostradali di Arona, Meina e Castelletto Ticino. Parcheggio interno gratuito fino a esaurimento posti (poi parcheggio comunale nelle vicinanze). Per informazioni chiamare la Fondazione UniversiCà al numero 0321 231655, visitare www.museomeina.it o la pagina facebook "Museo Meina".