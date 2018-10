Piemonte in festa

Descrizione evento: Alla ricerca del tesoro di Bubo Clock nell'incantevole parco dello chalet di Villa Faraggiana sul Lago Maggiore. E' la proposta del Museo Meina (a meno di un'ora dalle principali città di Piemonte e Lombardia) per sabato 20 e domenica 21 ottobre 2018 (con ingressi dalle ore 16 alle 18). Tra visioni, colori autunnali e profumi, i visitatori potranno partecipare per l'occasione una serie di attività ideali per adulti e bambini alla incentrate sul tema della natura. I pomeriggi inizieranno infatti con una visita guidata alle antiche serre di Villa Faraggiana, vivai unici per caratteristiche che dopo un restauro durato un anno propongono un percorso tra le specie botaniche coltivate al loro interno tra curiosità e aneddoti. Si proseguirà poi con la Caccia al tesoro interattiva nel parco: sullo smartphone di mamma e papà appariranno una serie di indizi animati da decifrare insieme ai bambini per partire alla ricerca del tesoro di Bubo Clock (la simpatica mascotte del museo). In questo grande gioco interattivo in giro per il parco affacciato sulla Rocca di Angera, si esploreranno alberi da frutto, fiori, siepi. Al termine di questa attività si potrà accedere alla magica soffitta che consentirà di conoscere meglio Bubo Clock, seguendo le sue avventure con cartoni animati educativi e rispondendo a dei divertenti quiz sulla natura. Spazio poi alla fantasia con l'attività del "magico lago" dove i bambini dovranno colorare pesci ed altre creature marine che poi "magicamente" prenderanno vita in una grande esperienza virtuale. Le ricerche non finiscono qui perché il Museo Meina propone anche l'accesso a un percorso narrativo-multimediale con effetti in 4D dedicato alla natura in tutte le sue forme. Nelle sale dello chalet-museo (che prenderanno improvvisamente vita con proiezioni, ologrammi, suoni, luci e giochi digitali) si dovrà seguire il viaggio virtuale di una bambina che ha perso il nome in un giardino incantato tra enigmi, buffi personaggi, fiori e piante parlanti. Per i bambini (consigliato dai 6 anni in su) si tratterà di un grande racconto sulla natura tra effetti ed enigmi; ragazzi e adulti potranno apprezzare a pieno i contenuti artistici, letterari, scientifici disseminati del percorso digitale. Il biglietto ha un costo di 8 € a partecipante; bambini omaggio fino a cinque anni e riduzioni per famiglie con almeno 4 paganti. Parcheggio interno riservato; il museo è a pochi minuti dalle uscite autostradali di Meina, Arona e Castelletto Ticino. Altre informazioni www.museomeina.it o chiamando 0321 231655.