Piemonte in festa

Descrizione evento: Un piccolo… ma prezioso angolo del Lago Maggiore tra natura, cultura, divertimento. In occasione della Giornata Nazionale Famiglie al Museo 2018 (F@mu) il Museo Meina propone nel complesso dello chalet di Villa Faraggiana in provincia di Novara (a meno di un’ora da Milano e Varese), molti percorsi che accoglieranno grandi e piccini. Si potranno visitare le antiche “Serre dei saperi” restaurate dopo decenni di abbandono; l’innovativo percorso narrativo multimediale in 4D sulla Natura con ologrammi, proiezioni e grandi effetti multimediali, il parco vista lago interattivo (visitabile con lo smartphone), la caccia al tesoro multimediale nel parco con la simpatica mascotte Bubo Clock e la “magic area” dove partecipare a giochi interattivi tra quiz, cartoon, disegni animati. INFO:

Ingresso week-end 8 € a partecipante, con riduzioni per famiglie e ingresso omaggio fino a 5 anni. Altre informazioni www.museomeina.it o chiamando lo 0321 231655.