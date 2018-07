Piemonte in festa

Descrizione evento: Festa del Nuovo Raccolto 15^ Edizione - 14 ottobre 2018 - RisoGuerrini e Associazione Amici di Arro - Salussola Arro (BI) Info: Tel. 0161.939829 - 393.1030293 o https://www.risoguerrini.it/festa-del-nuovo-raccolto-festa-del-riso.html Un antico cascinale, le risaie e il paesaggio rilassante della Baraggia biellese. In questo contesto vivrete una giornata indimenticabile, pedalando in mountain bike (e imparando) tra le campagne biellesi, vedendo dal vivo la lavorazione del riso (in cascina) e la raccolta (in risaia).Prodotti tipici locali in vendita, a mezzogiorno si mangia con la Grande panissata, la distribuzione di Panissa (risotto tipico), salumi, formaggi, la vera Miassa con farina di mais e tanto altro ancora. Il tutto all'insegna del buonumore e dell'ospitalità della famiglia Guerrini. Vivere con gli amici una giornata all'aria aperta, sull'aia o sotto una tettoia, e poi in risaia per imparare come si raccoglie il riso. Nella mattinata e a ripetersi nel pomeriggio:- Visite guidate in riseria - lavorazione del riso dal vivo- Pedalata risicola - Un percorso di 3 km circa guidato immersi nelle risaie d'autunno. Bici propria o a noleggio gratuito fino ad esaurimento.- Giochi per i bambini -Mostra fotografica - 1 anno in risaia. Nel pomeriggio visita guidata "La raccolta del riso." Durante la giornata ci sarà inoltre la possibilità di acquistare il prodotto principe, cioè il riso e di degustarlo a mezzogiorno con il piatto tipico della nostra zona, la Panissa, una ricetta a base di riso, fagioli, pasta di salame ...Tutto questo nella vera tradizione risicola di Baraggia. Programma e info completo su www.risoguerrini.it oppure 393.1030293 Programma: (in via di definizione) consultare il programma definitivo su https://www.risoguerrini.it/festa-del-nuovo-raccolto-festa-del-riso.html dalle 9.00: Mercatino "Amici del Riso" - interno cascina Salumi, formaggi, vini, miele, frutta e verdura al mattino e al pomeriggio:

Visite Guidate alla Riseria - La lavorazione del Riso dal vivo

Giro-Risaie in mountain-Bike

Una stagione in risaia - 12 scatti per 12 momenti della vita risicola dalle ore 12.00: Pranzo sull'Aia - Distribuzione di Panissa, formaggi, salumi e la vera Miassa con farina di mais, numerosi posti a sedere sotto i gazebo, altrimenti si mangia come una volta sulle balle di paglia di riso. alle 14.30: In Risaia per la RACCOLTA - tutti in risaia per vedere la raccolta del riso alle 17.00: Panissata Finale di fine giornata Durante la giornata, divertimenti per i più piccoli.