Piemonte in festa

Descrizione evento: Ogni sabato e domenica, dalle 16 alle 19, nel complesso del parco-chalet di Villa Faraggiana, si potrà entrare in un mondo magico alla ricerca del nome perduto di una bambina, alla scoperta dei messaggi della natura con il percorso multimediale per famiglie “Vox Horti” del Museo Meina sul Lago Maggiore (a meno di un’ora dalle principali località di Piemonte e Lombardia). In questo viaggio virtuale (durata 45 minuti) si possono scoprire i messaggi della “madre terra” e aiutare una bambina a superare una serie di prove nel mondo magico del parco virtuale alla ricerca del nome perduto, tra esseri buffi, fiori e piante parlanti e personaggi dal passato, enigmi da risolvere e labirinti dai quali uscire. L’allestimento (originale e inedito nel panorama museale per modalità di concezione) si presenta come una sorta di spettacolo multimediale a tappe; è stato studiato per coinvolgere a 360° i visitatori: le sale dello chalet-museo prenderanno magicamente vita grazie a grandi proiezioni stereoscopiche, originali scenografie, ologrammi, effetti 4D, giochi di luce e suoni. E’ una proposta con diverse chiavi di lettura: da quella della fiaba (particolarmente indicata per i bambini dai 6 anni in su) a quella scientifica-letteraria (per i ragazzi e gli adulti).

Il Museo Meina, con strutture liberty e circondato da un grazioso parco vista Lago propone anche altri allestimenti come l’esposizione di ambienti in miniatura e l’angolo creativo per i più piccini. Prenotazione consigliata su www.museomeina.it(ingresso 5 euro a partecipante, bambini omaggio fino a 5 anni).