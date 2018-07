Piemonte in festa

Descrizione evento: DOMENICA 12 AGOSTO Dalle ore 19,00 apertura in Viale Regina Margherita dello STAND GASTRONOMICO – “GRAN SERATA DI MARE”



In Piazza Dante dalle ore 21,30 serata con LE MONDINE. Ingresso gratuito LUNEDÌ 13 AGOSTO Dalle ore 19,00 apertura in Viale Regina Margherita dello STAND GASTRONOMICO – “GRAN SERATA DI MARE”

In Piazza Dante dalle ore 21,30 serata danzante con LORIS GALLO. Ingresso al costo di €5,00 MARTEDÌ 14 AGOSTO Dalle ore 19,00 Apertura in Viale Regina Margherita dello STAND GASTRONOMICO – SERATA “GRIGLIATISSIMA”



In Piazza Dante dalle ore 21,30 serata danzante con LISCIO SIMPATIA. Ingresso al costo di €5,00 MERCOLEDÌ 15 AGOSTO - SOLENNITA’ DELL’ASSUNTA Dal mattino al tramonto MERCATINO DELL’ANTICO nelle vie del paese (Per info comune 011.98.76.165 interno 3)



Dalle ore 12,30 apertura STAND GASTRONOMICO in Viale Regina Margherita per il PRANZO DI FERRAGOSTO



Dalle ore 19,00 apertura dello STAND GASTRONOMICO in Viale Regina Margherita - SERATA “GRIGLIATISSIMA”



In Piazza Dante dalle ore 21,30 serata danzante con LELLA BLU. Ingresso al costo di €5,00 GIOVEDÌ 16 AGOSTO- SAN ROCCO Alle ore 18 sarà celebrata la Santa Messa presso la chiesetta di San Rocco in Piazza Don Bosco



