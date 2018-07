Piemonte in festa

Descrizione evento: Sabato 11 agosto, sul magnifico terrazzo del Castello di San Giorgio Monferrato una cena che unisce i delicati e prelibati piatti della tradizione monferrina e un divertente e coinvolgente racconto in bilico tra astronomia e mitologia.



L'inizio della serata è previsto intorno le 20.30. Per quanti avessero piacere di effettuare la visita al castello, verranno organizzati due turni (ore 19.00 e ore 19.40). La visita ha un costo supplementare di euro 5,00 che dovrà venire pagato in contanti il giorno dell'evento.



Per informazioni e prenotazioni: www.magicheavventure.it Cell. 329 7265678, e-mail: prenotazioni@magicheavventure.it