Piemonte in festa

Descrizione evento: Un mondo magico alla ricerca del nome perduto di una bambina, alla scoperta dei messaggi della natura con il percorso multimediale “Vox Horti”.

Si tratta della proposta per famiglie del Museo Meina (a meno di un’ora dalle principali località piemontesi e lombarde) attiva ogni sabato e domenica pomeriggio dalle 16 alle 19.



Tale percorso narrativo, realizzato nelle sale di un grazioso chalet-museo sul Lago Maggiore, circondato da un grande parco, è già stato apprezzato da un vasto pubblico di grandi e piccini. Vox Horti – racconti e visioni nella casa del parco catapulterà infatti i visitatori in un parco virtuale (realizzato con moderne tecnologie nelle sale del museo) per raccontare agli astanti una storia dedicata al rispetto della natura in tutte le sue sfaccettature.

Sarete in grado, in questo viaggio della durata di 45 minuti, di scoprire i messaggi della “madre terra” e aiutare una bambina a superare una serie di prove nel mondo magico del parco virtuale alla ricerca del nome perduto, tra esseri buffi, fiori e piante parlanti e personaggi dal passato, enigmi da risolvere e labirinti dai quali uscire? L’allestimento, che si presenta come una sorta di spettacolo multimediale a tappe, è stato studiato con una per coinvolgere a 360° i visitatori: le sale dello chalet-museo prenderanno magicamente vita grazie a grandi proiezioni stereoscopiche, originali scenografie, ologrammi, effetti 4D, giochi di luce e suoni.



Vox Horti propone diverse chiavi di lettura: da quella della fiaba (indicata per i bambini dai 6 anni in su)a quella più scientifica (adatta per ragazzi e adulti)con la presenza di numerose citazioni, nei contenuti e negli aspetti visivi, letterarie, storiche, artistiche, poetiche. Oltre al percorso multimediale “Vox Horti” al Museo Meina sarà possibile visitare anche l’esposizione di ambienti miniaturizzati “Doll’s Houses”; per i più piccini è allestito un angolo creativo con cartoon e possibilità di colorare. Il percorso e le esposizioni sono allestite in un grazioso complesso liberty con diverse strutture immerse in un parco vista lago. Le attività sono quindi attive anche in caso di pioggia.



La proposta si rivolge in particolare alle famiglie, che spesso frequentano il lago e sono in cerca di esperienze innovative tra natura e innovazione.Consigliata la prenotazione su www.museomeina.it(ingresso 5 euro a partecipante, omaggio fino a 5 anni). Il museo con parcheggio interno gratuito è facilmente raggiungibile con le uscite autostradali di Meina e Arona.



Video https://www.youtube.com/watch?v=yeFOYcINkIc