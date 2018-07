Piemonte in festa

Descrizione evento: Immaginate di poter scrutare i misteri dell'universo e allo stesso tempo addentrarvi nelle affascinanti leggende della mitologia greca.

Immaginate di trovarvi in un parco lontano dai rumori e dalle luci della città, accompagnati dall'allegria di due simpatici personaggi.

Immaginate di poter degustare una prelibata cena in compagnia di storie e racconti.

Tutto questo e molto altro è l'Apericena sotto le Stelle.

Non la solita serata, ma l'occasione per godersi la natura assaporando ottime pietanze, godendo della fioca luce crepuscolare e divertendosi con una spiritosa animazione a tema. La quota di partecipazione è comprensiva di ingresso al Parco Regionale La Mandria, parcheggio riservato, apericena al tavolo con servizio a buffet, gioco di animazione a tema con ampio coinvolgimento del pubblico partecipante.

Sabato 14 luglio alla Caffetteria Reale del Parco la Mandria.



Per informazioni e prenotazioni: www.formont.it , dlecaselle@libero.it

Cell. 340 4958101 tel. 011 4598046 – 39