Piemonte in festa

Descrizione evento: CORSO DI TRADIZIONI NATIVE CON CARLOS SAUER Due giorni di immersione nello Sciamanesimo

19-20 MAGGIO 2018 ore 10.00-17.00 Centro Henryushiatsu Via S. Bernardino 48, 10141 – TORINO Dal 16 al 20 maggio a Torino sarà presente Carlos Sauer, medium e curandero. Uno dei più accreditati esperti al mondo di tradizioni native. Con corso di tradizioni native, workshop di canto e tamburo, cure individuali, cerimonia di canti e tamburi intorno al fuoco. I contenuti del corso sono importanti, ma quello che realizza realmente la trasmissione di energia e sapienza sono le esperienze di vita straordinarie di Carlos Sauer e l’amore dello staff che collabora con lui, Juliana, Lidia e Mauro. Sono importanti anche la location e l’energia e i contenuti del gruppo. Le lezioni teoriche sono alternate con brevi canti accompagnati dal tamburo sciamanico. Le esperienze pratiche (in Brasile chiamate vivencias) hanno luogo in genere all’aperto e sono guidate da Carlos e Juliana (tradotti in simultanea da Lidia e Mauro) che utilizzano strumenti sciamanici come il tamburo, il chucalho e la salvia. Il risultato finale son l’amore, la felicità e lo stato vitale superlativi, al di là delle preziose informazioni che vengono trasmesse. Il corso basico potrà essere seguito da quello intermedio e quello avanzato. Ovviamente non serve a diventare sciamani, cosa che richiede decenni di pratica e dedizione, ma da un’ottima base per cominciare e, soprattutto, per vedere il mondo con altri occhi e approfondire enormemente la coscienza di Sé e delle proprie relazioni con la natura e il cosmo. SCOPRI IL PROGRAMMA DEL CORSO: https://sites.google.com/site/ahaueventiolisticiitalia/in-the-news/torino-corsoditradizioninativeconcarlossauer-19-20maggio2018 CONTATTI Info: mauro.villone@libero.it Cell. 3487299033 Wapp Tel.: 3385314026 COSTI 320,00 € per i due giorni + 10,00 € iscrizione annuale alla nostra Associazione Gente della Città Nuova + 20,00 € pasti, break, caffè Organizza: Mauro Villone, Associazione Para Ti. Promuove: Ahau Eventi Olistici / www.ahaueventiolistici.com / ahaueventiolistici@gmail.com