Piemonte in festa

Descrizione evento: Buongiorno amici del Popolo Fatato.



Siamo felici di annunciare che quest'anno la 4a edizione dell'ElfFest - Festival del Popolo Fatato si terrà nella bellissima location del comune di Lanzo T.se (To), festa a tema fantasy/celtico, nelle giornate di Sabato 07 e Domenica 08 Luglio 2018. ElfFest è il Festival magico del Popolo Fatato.



- Artigiani professionisti espongono i loro prodotti manufatti a tema magico. Potrete trovare incensi, erbe, saponi naturali, bigiotteria, oggetti in rame, cuoio, terracotta e legno, abbigliamento fantasy, vendita Idromele ed Ippocrasso.



- La nostra bravissima Gteta Eärwen trucca tutti i bimbi della festa in modo elfico.



- Passeggiate didattiche per bambini ed adulti a cura della strega Marguerite de Valois e dell'elfa Nathalie. La bella strega e l'elfa accompagnano bimbi e genitori in un magico viaggio nel bosco alla scoperta dei suoi segreti, tra elfi, folletti, fate e altre tantissime creature. Insegnano ai piccoli visitatori le proprietà magiche delle erbe e degli alberi, raccontano fiabe e leggende antiche sugli usi e costumi dei folletti.



- Accampamento Celtico / medievale a cura di Okelum. 10 rievocatori, con attività finalizzate al contesto della manifestazione, quali dimostrazione di combattimenti, dimostrazione di boxe delle situle, stages per il pubblico, laboratorio e prestazione di cosmesi (pittura corporea con prodotti anallergici e disegni ispirati alla cosmesi celtica), danze femminili.



- Cartomanzia a cura di Arcana.



- Spettacoli col fuoco, giocoleria, fachirismo a cura di LosnaFire.



- Stregone Celeborn con giochi di prestigio per bambini.



- Danze Tribal a cura di: C'hoar Dans.



- Concerti live con le migliori bands a tema: Kasmata, Li Barmenk, Keyli's Folk.



- Accensione Fuoco Propiziatorio del Solstizio d'Estate.