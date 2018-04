Piemonte in festa

Descrizione evento: Dragon Ball Super @ 8 Gallery In anteprima esclusiva, domenica 6 maggio Goku ti aspetta all’8 Gallery di Torino Lingotto per un pomeriggio di giochi, sfide e divertimento in stile Dragon Ball Super! Ti aspettano: - area comics dove leggere le avventure di Dragon Ball - area games con PlayStation Xenoverse per sfide emozionanti - ruota della fortuna e bowling soft - area tattoo e face painting - laboratori e art & craft Potrai incontrare Goku e farti scattare con lui tante fotografie. Gadget e sorprese per tutti. Manda una email con oggetto “ Dragon Ball 8” a info@leftloop.com e ritira un gadget Super. Ti aspettiamo Ingresso gratuito Info e dettagli 8 Gallery Via Nizza 262 Torino 011-6630768 https://www.facebook.com/events/243328712907996/?ti=icl