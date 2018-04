Piemonte in festa

Descrizione evento: A quanto pare i protagonisti di alcuni libri per bambini si sono stancati di combattere i loro antagonisti e hanno unito le loro forze per spedirli tutti al Castello di Moncrivello, nel bel mezzo del “mondo reale”. I loro acerrimi nemici sono davanti ad un bivio: vivere per sempre lontani dal loro mondo o diventare buoni e tornare a casa.

Saranno i bambini a scegliere la loro sorte dopo mirabolanti avventure, pozioni bollenti e racconti sgangherati.

Domenica 6 maggio venite a vivere una nuova scoppiettante avventura al Castello di Moncrivello!

“C'era una volta a…” è un’iniziativa targata Bieffepi Eventi e Manifestazioni e si rivolge a bambini con età compresa tra i 3 ed i 12 anni.

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

Per maggiori informazioni o dettagli: www.magicheavventure.itmob. 349 4007604 e-mail prenotazioni@magicheavventure.it