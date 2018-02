Piemonte in festa

Descrizione evento: Il Bollina Wine Shop vi aspetta per il 2° imperdibile appuntamento del 2018 degli "Amici della Bollina" dedicato esclusivamente agli autoctoni piemontesi. Graditi ospiti della serata saranno: Guido Viotti, istrionico titolare della Società Agricola Viotti e Valter Bosticardo eccentrico “owner” di Tenuta dei Fiori.

L’evento si terrà sabato 10 Febbraio a partire dalle 11:00 alle 23:00 presso il Bollina Wine Shop in via Monterotondo 58 a Serravalle Scrivia. Programma: Dalle ore 11:00 alle ore 18:30 si potranno degustare liberamente tutti i vini della cantina Manzone per poi essere acquistati ad un prezzo promozionale:

Società Agricola Viotti– Castel Rocchero

Autignan Vino Rosso (da uve brachetto)

Piemonte Albarossa Doc 2010

Cartos Brachetto d'Acqui Docg

Le Pavone Vino da uve Stramature Rosse



Tenuta dei Fiori - Calosso

Vjole Metodo Tradizionale da uve Gamba, barbera e mosto di Pinot noir

Gamba di Pernice Calosso Doc 2011

Tulipano Nero Barbera d'Asti Doc 2007

Pensiero Metodo Tradizionale da uve Moscato Bianco di Canelli



G. Manzone – Monforte d'Alba Rosserto Langhe Rossese Bianco Doc 2015



Dalle ore 20:00 Tra Liguria e Monferrato! Il territorio in tavola

Panisette

Torte salate ai porri ed ai cardi

Ceci in Zemin

Briola di pura Capra

Torta di nocciole



Il tutto abbinato da buoni vini! Costo a persona: 25 Euro Per info e prenotazioni: 3920730129 info@labollina.it