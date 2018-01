Piemonte in festa

Descrizione evento: Domenica 7 Gennaio, a Ceres (TO), si terrà il secondo appuntamento di “Montagna per tutti” con la “Passeggiata sul Sentiero Natura”. Una tranquilla camminata lungo il percorso che da secoli collega il borgo di Ceres, alle porte della Val d’Ala, a quello di Cantoira, nella vicina Val Grande. I panorami suggestivi, insieme alla flora e alla fauna montane, faranno da scenario a questo itinerario che ripercorre non solo le tracce di commercianti e viaggiatori del passato, ma anche quelle della famosa Sindone, svelando il profondo legame tra queste Valli e la città di Torino. La cittadina di Ceres, punto di partenza della camminata, fu infatti famosa fin dai tempi dei romani per la sua strada carreggiabile, grazie alla quale si sviluppò un fervido scambio commerciale. Gli stessi valichi vennero usati anche per trasferire la Sindone da Chambery a Torino, nel 1578, per volontà del Duca di Savoia Emanuele Filiberto. Alle ore 13.30 ritrovo dei camminatori a Ceres per l’iscrizione, e a seguire partenza a piedi in direzione di Cantoira, con rientro previsto alle ore 16.00. Al termine della camminata premiazione e merenda per tutti i partecipanti. Per info e prenotazioni: 389 8379177 o 327 2558380 o all’indirizzo email: info@turismovallidilanzo.it PER INFO IN MERITO AGLI EVENTI: promozione@turismovallidilanzo.it MONTAGNA PER TUTTI! Un Calendario di eventi alla portata di ogni ospite… per scoprire e condividere tutti i piaceri della montagna. Il Consorzio Operatori Turistici Valli di Lanzo, in collaborazione con il GAL Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone e le Unioni Montane, vi attende con una serie di appuntamenti pensati non solo per i professionisti, ma anche per i meno esperti di sport invernali, di tutte le età. Panorami suggestivi, natura incontaminata e soprattutto tanto divertimento saranno i protagonisti di queste nuove proposte, tra ciaspolate diurne e notturne, trekking guidati, escursioni tematiche, percorsi culturali, senza dimenticare i piaceri della buona gastronomia locale e il fascino della tradizione di queste valli. Ecco i prossimi eventi invernali in calendario, di cui presto saranno svelati tutti i dettagli: 27 gennaio 2018, Lemie, “Ciaspolata notturna”

28 gennaio 2018, Rubiana, Viù, “Ciaspolata diurna”

10-11 febbraio 2018, Usseglio, “Festa sulla neve – ciaspolata diurna”

17 febbraio 2018, Chialamberto, “Ciaspolata crepuscolare”

18 febbraio 2018, Groscavallo, “Ciaspolata diurna”

24 febbraio 2018, Ala di Stura, “Ciaspolata crepuscolare”

25 febbraio 2018, Rubiana, “Winter Warrior Race”

3 marzo 2018, Lanzo, Pessinetto, “Escursione pomeridiana”

11 marzo 2018, Balme, “Ciaspolata diurna” Per vivere al meglio la propria esperienza sulla neve, è già a disposizione dei visitatori una serie di pacchetti turistici collegati a ciascuno degli eventi in calendario, con possibilità di abbinare all’escursione il pranzo o la cena, o scegliere la formula weekend con il pernottamento presso una delle strutture della zona. Per maggiori info sul Calendario Eventi si consulti il sito Turismo Valli di Lanzo al link:

https://www.turismovallidilanzo.it/montagna-tutti-2017-2018/ oppure il sito di Welcome Piemonte, Società e Agenzia Viaggi al link:

http://www.welcomepiemonte.it/?s=montagna+per+tutti La magia della montagna vi aspetta… non mancate!