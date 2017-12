Piemonte in festa

Descrizione evento: Originale Epifania per le famiglie sul Lago Maggiore. Nel complesso del Museo Meina (parco e chalet di Villa Faraggiana) sabato 6 gennaio 2018 dalle 15 alle 19 tante attività per festeggiare la Befana. A cominciare dalle visite al percorso interattivo del museo "Vox Horti", dedicato alla natura con grandi effetti e proiezioni. Saprete risolvere gli enigmi del parco virtuale e aiutare una bambina a ritrovare il proprio nome? Nel pomeriggio arrivano i burattini con Arlecchino, Pantalone, Brighella e il "pasticcio" dei Re Magi. Esposizioni di ambienti in miniatura tematici dedicati alle festività (doll's houses) e al calar della sera, la sorpresa luminosa del Borgo Ideale. Per i più piccini angolo colori e disegni. Il Museo Meina ha un parcheggio interno (fino a esaurimento posti). Consigliata la prenotazione sul sito www.museomeina.it. (euro 5 a ingresso, bimbi fino a 5 anni omaggio)